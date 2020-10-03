مصدر بالصحة: ارتفاع في أعداد المتقدمين للتجارب السريرية للقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أسباب ارتفاع عدد المشاركين في التجارب السريرية على لقاح كورونا المستجد.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن عدد المشاركين وصل إلي مايقرب من 1065 مشارك من بينهم 830 متطوع انطبقت عليهم الشروط.

وأضاف المصدر أن الأعداد كانت منخفضة عند إعلان بدء التجارب السريرية بسبب وجود مشكلة تقنية في الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل المتطوعين وهو الموقع الذي حددته وزارة الصحة والسكان لتسجيل المتطوعين من خلاله وتحديد موعد لهم للتوجه إلى أحد مراكز استقبال المتطوعين الثلاثة وهم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد.

وأكد المصدر أن الحملة الإعلامية التي دشنتها وزارة الصحة مستعينة بمجموعة من المشاهير لحث المواطنين على المشاركة في التجارب السريرية جاءت بنتائج جيدة حتى الآن.

وأوضح أن المشكلة ليست في كثرة الأعداد وإنما في أن تكون الأعداد المتقدمة تنطبق عليها شروط المشاركة في التجربة السريرية، مؤكدًا أنه متوقع زيادة الإقبال في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن المتطوع في البداية يمر بكشف للقياسات الحيوية ويجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط ليدخل في التجربة السريرية ومنها ألا يقل سن المتطوع عن 18 عامًا، وألا يكون قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد من قبل، وألا يعاني من مشاكل طبية أو أمراض مزمنة، وألا تكون المرأة المتطوعة حاملًا أو تمارس الرضاعة الطبيعية وقت المشاركة خلال التجربة السريرية.