ننشر أول صورة لوزيرة الصحة أثناء مشاركتها في التجارب السريرية

حصلت الوطن علي أول صورة للدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، أثناء مشاركتها في التجارب السريرية علي اللقاح الصيني للفيروس كورونا.

وناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بالمشاركة في التجارب السريرية الإكلينيكية التي تجري علي اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت "زايد" خلالها أخذها الجرعة الأولي من اللقاح، أن اللقاح آمن ولن يسمح أن يكون المصريين فئران تجارب واللقاح تم تجربته في بعض الدول كالاردن والبحرين والإمارات .

وذكرت الوزيرة أن تجربة اللقاح مرت بالمرحلة ما قبل الاكلينيكية، (ما قبل السريرية) وهي مرحلة اختبار اللقاح في المختبرات وعلى الحيوانات، ثم المرحلة الأولى وتمت على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية والجرعة القياسية لانتاج أجسام مضادة بمستوى مناسب، وتمت المرحلة الثانية على عدد أكبر من المتطوعين والتي انتهت إلى ثبوت فاعلية وأمان اللقاح على المشاركين، ثم بدأت المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح على مجموعة أكبر من دول العالم المختلفة وتعد مصر من ضمن تلك الدول والتي تهدف لاستكمال اختبار المأمونية والفاعلية على عدد أكبر في أماكن مختلفة.

الجدير بالذكر أن الوزيرة قامت بتشكيل لجنة قومية للإشراف على تلك الأبحاث الإكلينيكية برئاسة الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وبعضوية أساتذة من وزارة الصحة والسكان، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العدل ، وهيئة الدواء المصرية، وذلك للاستفادة من كافة الجهود والخبرات المصرية في البحث العلمي للإشراف على الأبحاث الاكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل في إدارة ازمة كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وإرشادات الجهات الدولية، مؤكدة جاهزية خط الانتاج بشركة فاكسيرا لانتاج اللقاح فور ثبوت فعاليته.