مصادر: وزيرة الصحة تشارك في التجارب السريرية لإنتاج لقاح كورونا

قالت مصادر في وزارة الصحة، إنّ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، شاركت ظهر اليوم، في التجارب السريرية، التي تجرى لإنتاج لقاح لكورونا، في المصل واللقاح، وجاءت التجربة تحت إشراف الدكتورة هبة والي، رئيسة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية (فاكسيرا).

وقالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا، إنّ التجارب السريرية التي تجريها مصر حاليا على المصل الخاص بفيروس كورونا، تعد هي المرة الأولي لمصر في ذلك المجال، إذ جرى إنشاء مركز في شركة "فاكسيرا" بأحدث الأجهزة العالمية لاستقبال المتطوعين وإجراء التجارب السريرية بالمصل الصيني عليهم، والمركز معتمد من منظمة الصحة العالمية بأحدث الاشتراطات الطبية.

وأضافت والي، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنّ المصل لا يضر من يحصل عليه، ويتم متابعة الحالات عبر الاتصالات الهاتفية من قبل الوزارة للتأكد من صحتهم، وبعد 45 يوما من تلقيهم المصل، يتم إجراء تحاليل دم عليهم، موضحة أنّه وحتى الآن لم يتم الوصول إلى الرقم المستهدف من الأشخاص المتبرعين، والذين يصل عددهم في المرحلة الأولى لـ6 الآف شخص.

وأكدت أنّ الشركة توفر حاليا اللقاحات والأمصال الخاصة بالإنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية بطريقة آمنة للجميع في أفرع الشركة الحكومية، ويفضل للمواطنين ممن لا يعانون من الأمراض المزمنة أو حساسية شديدة من البيض والأطفال دون الـ6 أشهر أخذ تلك التطعيمات.