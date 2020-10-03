جامعة عين شمس تتوصل لطلاب فيديو "الجاموسة" وتحيلهم للتحقيق

أعلن الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن إدارة الكلية توصلت إلى الطلاب الذين ظهروا في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "فيديو الجاموسة"، ويؤدون فيه القسم بصورة لا تليق بالتقاليد الجامعية، بحسب عميد الكلية.

وقال عميد زراعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الطلاب يدرسون في قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ومنقولون للفرقة الرابعة، مشيراً إلى أن الكلية أحالتهم جميعًا إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم، ومعرفة أسباب تصويرهم للفيديو المهين لكل العادات والأعراف والتقاليد التعليمية.

وأضاف عميد كلية الزراعة، أنه سيتم توقيع العقوبة النهائية بحسب قانون تنظيم الجامعات، وسيتم الإعلان عن ذلك بعد انتهاء اللجنة من التحقيق معهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه طلاب يدلون بالقسم قائلين: "بسم الله الرحمن الرحيم.. طلاب الفرقة الثالثة قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة جامعة عين شمس، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاَ للإنتاج الحيواني، وأن أرعى مصالح الجاموسة رعاية كاملة.. إلخ".