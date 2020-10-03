زوجة شهيد مرشحة لـ"النواب": تمكين المرأة في عهد السيسي أكثر من المتوقع

قالت إيمان عبدالقادر، زوجة شهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد، والمرشحة لانتخابات مجلس النواب 2020، إنها رفضت الانضمام لأى حزب؛ لأنها لا تحب أن يحسب أحد زوجة شهيد على فصيل حزبي معين، لكن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفرت لها مساحة واسعة من العمل على أرضية وطنية.

وحددت إيمان عبد القادر 3 ملفات توليها اهتماما كبيرا، وهي: الخدمي، خاصة في القطاعات الريفية التى ما زالت تحتاج لمزيد من الخدمات، وتثقيف الشباب، وكذلك المرأة، خاصة المعيلة، التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا، بجانب ملف تكريم الشهداء، الذي تعتني به الدولة على أكمل وجه.

ووجهت إيمان عبد القادر، الشكر للرئيس السيسي؛ نظرا لاهتمامه بالمرأة وتمكينها مجتمعيا وسياسيا، مؤكدة أن المرأة حصلت على أكثر مما تتوقعه في عهده.

وأكدت المرشحة لانتخابات مجلس النواب، أنها سعيدة بتمثيل أسر الشهداء تحت قبة البرلمان، لاستكمال المسيرة في بناء ودعم وحماية الوطن تشريعيا ورقابيا وخدميا.

"الوطن" تستضيف 10 من مرشحي "التنسيقية" في ندوة

و استضافت "الوطن" 10 من أعضاء ومرشحى «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في ندوة، مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.

وتحدث المشاركون عن دور التنسيقية في دعم الشباب تحت مظلة واحدة من مختلف الاتجاهات، مستعرضين أهم ملامح الأجندة التشريعية التى سيتبنونها، حال فوزهم، وأيضا رؤيتهم لعدد من الملفات والقضايا السياسية.

وأكد الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، في الندوة، أن تجربة التنسيقية استطاعت أن تثبت نجاحها على مدار عامين، وتمكنت من ضم شباب متنوع من عدة توجهات على أرضية وطنية واحدة، خصوصا أنها تضم أطيافا من اليسار واليمين، وبينهم جميعا تنسيق رائع، واستطاعوا تجاوز أى تحدٍ، وهذه خطوة مهمة، وإضافة للحياة السياسية، لافتا إلى أن العديد منهم تُوجت مجهوداتهم بمهام جديدة، فخرج من بينهم 6 نواب للمحافظين، و5 بمجلس الشيوخ، و32 مرشحاً فى انتخابات مجلس النواب أغلبهم يخوض السباق على "القائمة الوطنية من أجل مصر.