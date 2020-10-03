القضاء الإداري ببني سويف يرفض 11 طعنا في انتخابات النواب

قضت محكمة القضاء الإداري في بني سويف، برئاسة المستشار محمد نجيب مهدي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة 27 قضاء إداري، برفض 10 طعون أقامها عدد من المرشحين ضد الهيئة الوطنية للانتخابات ومرشحين، بالإضافة إلى عدم قبول دعوى.

وتلقى مجمع محكمة القضاء الإداري ببني سويف برئاسة حازم سالم، مدير المجمع، 11 طعنًا من مرشحين ضد كل من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولجنة الانتخابات في بني سويف وعدد من المرشحين، بينها دعوى تغيير رقم انتخابي، وأخرى ضد الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة الانتخابات ببني سويف، للمطالبة بإدراج اسمه في كشوف الانتخابات بعد استبعاده لعدم استكمال أوراقه، و3 طعون من مرشح مستقل ضد 3 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح من مركز الواسطى ضد آخر بمركز ناصر، والتي تم عدم قبولها.

وكانت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في بني سويف برئاسة رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، قد استقبلت اوراق 103 مرشحين، قبل أن يتم استبعاد 6 مرشحين لعدم استكمال أوراقهم، ويتنازل مرشحون محتملون عن الترشح، ليصل إجمالي عدد المرشحين بالمحافظة إلى 95 مرشحًا.

وخُصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدًا بمجلس النواب، منها 8 مقاعد بالقائمة المغلقة، و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية.

وشملت الدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة بني سويف مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة، ومُخصص لها مقعدان، والدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر تضم مركزي ناصر والواسطى، ومُخصص لها مقعدان، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم مركز ومدينة إهناسيا ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد.