علي ربيع يرحب بكريم عفيفي ومحمد لطفي بعد حضورهم "صباحية مباركة"

نشر الفنان علي ربيع، صورة تجمعه بكريم عفيفي، ومحمد لطفي، ومحمد أسامة "أوس أوس"، عقب حضورهم عرض مسرحية "صباحية مباركة"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق علي ربيع، قائلا: "نورت المسرح يا كيمو يا نجم الأرض أنت ونجم النجوم اللي بحبو جدا.. أحلى أفلام والله شفناها بيك.. نورت يا غالي الغالي محمد لطفي من مسرحيه صباحية مباركة".

ووجه الفنان علي ربيع مؤخرا الشكر لجمهوره بعد مرور شهر على عرض مسرحيته الأخيرة "صباحية مباركة"، ونشر صورة من العرض المسرحي، معلقًا عليها: "الحمد لله، بعد مرور أول شهر على مسرحية صباحية مباركة، بشكر جدًا الجمهور الكبير اللي نورنا في كل ليلة عرض .. حاجة تفرح والله ومبسوط قوي برأيكم في العرض، مستمرين إن شاء الله كل خميس وجمعة وسبت على مسرح جراند نايل تاور".

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحسام داغر، وطاهر أبوليلة، وإخراج أشرف عبد الباقي، ويشارك فيها سليمان عيد، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

والمسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

ومنذ أيام، نشر علي ربيع البوستر الرسمي لفيلم (الخطه العايمة)، وعلق عليه قائلًا: "بأمر الله يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أي حد هنا قالي مش هتوصل تعالى يلا بقي شوف إيه إلي بيحصل (حمزون) علي ربيع".