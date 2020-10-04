اليوم.. "زراعة عين شمس" تنظم حفل تأبين لـ يوسف والي

كشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الكلية ستقيم اليوم، حفل تأبين للراحل الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بحضور لفيف من قيادات جامعة عين شمس وكلية الزراعة عين شمس.

وأوضح جلال في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدكتور يوسف والي أحد خريجي كلية الزراعة جامعة عين شمس، موضحاً أنه كانت له إسهامات عديدة في الارتقاء بمكانة الكلية، مشيراً إلى أنه لم يبخل عنها بأي خدمة أو مساهمة لها.

وتوفي الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، مطلع الشهر الماضي، في منزله بالجيزة، وقال شقيقه الدكتور ماهر والي، لـ"الوطن"، إن الجنازة شيعت من مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الفقيد.

وتولى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، العديد من المناصب السياسية المهمة من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال الدكتور ماهر والي، شقيق الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، إن الدكتور يوسف والي، أصيب في أيامه الأخيرة بمرض التهاب رئوي حاد، لكن وفاته كانت بسبب تقدم السن، لافتا إلى أن الفقيد يبلغ من العمر 90 عاما.

وأضاف لـ"الوطن" أن شقيقه ظل في منزله لتلقي العلاج، ورفض الذهاب للمستشفى، موضحا أنه كانت هناك شكوك حول إصابته بفيروس كورونا، لكن كانت كل النتائج سلبية.

وتابع أن الفقيد أوصى بالدفن بمسقط رأسه بمحافظة الفيوم، وأن يتقصر العزاء على المقابر وألا يقام عزاء مطلقا، مشيرا إلى أنه سوف يدفن الساعة الخامسة عصرا.

وأوضح أن الفقيد كان محبا لوطنه ويتابع كل ما يحدث على الساحة السياسية، كما كان مهتما بالشأن الزراعي بشكل دقيق ويتابع كل ما فيه.وقال شريف والي: "توفى فجر اليوم الأستاذ الدكتور يوسف والي، 90 سنة، أفنى منهم 70 سنة في خدمة الزراعة المصرية، علم أجيالا من الزراعيين في جامعة عين شمس ثم تم تعيينه مستشارا لوزراء الزراعة سيد مرعي وإبراهيم شكري وعبدالعظيم أبو العطا، ومحمد داوود، وتولى وزارة الزراعة في يناير 1982، وقبلها طلب منه فؤاد سراج الدين وضع الاستراتيجية الزراعية لحزب الوفد".