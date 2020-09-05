فيديو.. آخر ظهور ليوسف والي وزير الزراعة الأسبق قبل وفاته

توفى، منذ قليل، الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، عن عمر يناهز 90 عاما في منزله.

ونعى شريف والي عمه الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

وقال شقيقه الدكتور ماهر والي، إن الجنازة ستشيع من مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم مسقط رأس الفقيد، وكان يوسف والي وزير الزراعة الأسبق يعاني من حالة صحية غير مستقرة ولا يستطيع الحركة.

كانت "الوطن" قد أجرت مع محاميه حوارا لتوضيح قرار صادر ضده بضبطه وإحضاره ونفى المحامي شيرين عبدالصمد صدور القرار.

وأوضح محامي يوسف والي أن القرار الصادر هو طلب حضور غير ملزم لوزير الزراعة الأسبق.