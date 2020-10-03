جامعة القاهرة تطلق قافلة شاملة لعشش السودان بالجيزة غدا

تطلق جامعة القاهرة بالتعاون مع محافظة الجيزة، قافلة تنموية شاملة لمنطقة "عشش السودان" بـ محافظة الجيزة، اعتبارًا من غدًا الأحد 4 أكتوبر، وتستمر على مدار عام جامعي كامل في إطار مشروع تطوير متكامل للمنطقة.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة.

الخشت: دعم المناطق الأكثر احتياجًا في الجيزة من أهم أولوياتنا

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة الشاملة لعشش السودان، يشارك فيها أساتذة من كليات الطب والآداب والتمريض والدراسات العليا للتربية، لتقديم خدمات طبية في جميع التخصصات والتوعية الصحية، وتقديم مساعدات غذائية، ومحو أمية، ودعم نفسي، ومكافحة الإدمان، وتعليم حرف ضمن مبادرة صنايعية مصر.

وأكد الخشت حرص الجامعة على أداء رسالتها التنموية والخدمية ودعم التوعية بالمجتمع المصري، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية في جامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات.

الخشت: القافلة تضم نخبة من أساتذة الطب والتمريض والآداب والتربية لتقديم خدمات صحية ومساعدات غذائية ودعم نفسي ومكافحة الإدمان وتعليم الحرف

من جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل شاملة ومجانية نجحت في تحقيق أهدافها في عدة قرى ومدن بمختلف المحافظات، وقدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية وتوعوية لآلاف من البسطاء والمحتاجين.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرح بأنّ الجامعة قاربت على الانتهاء من المرحلة الأخيرة للخطة الاستراتيجية للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، والتي جرى الإعلان عنها في أغسطس 2017.

وأوضح أنّه سيتم قريبا إطلاق منظومة التعليم الإلكتروني للجامعة بالتعاون مع إحدى التطبيقات العالمية الإلكترونية، التي تستخدمها جامعات أمريكية وأوروبية داخل أفضل 50 جامعة بالعالم في ضوء توجيهات القيادة السياسية، إضافة لتفعيل منظومة امتحان إلكترونية متكاملة.

ولفت إلى أنّ الجامعة عملت على ذلك منذ فترة طويلة، في ضوء تشديد مجلس جامعة القاهرة في قرارته المتتالية على ضرورة إطلاق منظومة التعليم الإلكتروني للجامعة من خلال إحدى التطبيقات العالمية، وتفعيل منظومة امتحان إلكترونية متكاملة.