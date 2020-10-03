غلق جزئي يومين بشارع السودان لتجديد كابلات إحدى شركات الاتصالات

تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة، وذلك لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد "كابلات الفايبر" الخاصة بإحدى شركات الاتصالات.

ومن المقرر، أنَّ تقطع الشركة المنفذة "عرضيًا" شارع السودان بتقاطعه مع شارع حماد، مما يستلزم غلق جزئي لشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه أرض اللواء.

وياتي ذلك لمدة يومين ابتداءً من اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 وحتى يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى 6 صباحاً طوال فترة الأعمال، وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور.