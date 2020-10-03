أبوالغيط: 60 مليون دولار ميزانية الجامعة العربية.. وبعض الدول لم تسدد منذ 20 عاما

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، يجب امتداد اجتماع وزراء الخارجية العرب، في إطار زمني، أي لا تبدأ الاجتماعات في ساعة، وتنتهي في ساعة أخرى، بل يجب أن يجلس الوزراء العرب لأكثر من يوم، ويمكن تسميته بـ"الخلوة"، التي تنشد طرح أراء وأفكار طبقًا لجدول أعمال.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد": "نستطيع هيكلة جدول العمل لأكثر من يوم لمناقشة مستقبل الأمة وتحليل الوضع العربي".

وتابع: "لكن الأزمة تكمن في كورونا، فقد يحضر هذا الاجتماع 60 شخصًا في مقر جامعة الدول العربية، والبعض يطرح فكرة اجتماع 15 مفكرا أو شخصية ذات وضعية سويًا، لمدة 4 أيام، لإعداد تقرير حول الوضع العربي، لكن للأسف هذا الأمر يحتاج إلى تمويل، ولا مصادر تمويل لدينا".

وأشار إلى أن 60 مليون دولار سنويًا هي ميزانية الجامعة، وهناك حصص لبعض الدول، تصل إلى 605 ألف دولار سنويًا، ولم تُسدد، لافتًا إلى وجود بعض الأصوات التي ترغب في إنهاء عمل الجامعة العربية.

وأردف: "نعرف الحلول للأزمات العربية، لكن تتبقى الإرادة والرغبة والقدرة على أن نتفاعل مع بعضنا البعض"، مشيرًا إلى أن فلسفة إنشاء الجامعة العربية مختلفة عن إنشاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وواصل: جامعة الدول العربية ليست فوق الدول، ولا تفرض على الدول أي موقف، لكنها مختصة بالتنسيق بين الدول في مختلف المواقف السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، أما الاتحاد الأوروبي عندما أنشئ في عام 1957، وجرى تطويره على ربع قرن هو جهاز فوقي، وعندما يتخذ القرارات، يكون لها صفة إلزامية.

ولفت إلى أن الوصول إليها، يستلزم موافقة كل الدول، وبالتالي فإن الجامعة مختلفة عن الاتحاد الأوروبي، كما أن ميزانيتها تسدد، ولا يستطيع أي عضو أن يتخلف، أما نحن فلدينا دول مضى عليها 20 عاما، وأخرى 3 و5 سنوات لم يسددوا حصصهم في الجامعة، لأنه أمر غير ملزم.