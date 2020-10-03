أبو الغيط: لم نر رئيسا اتخذ مواقف حادة جدا ضد فلسطين مثل ترامب

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه مّصري الجنسية، ولكنه فلسطيني عربي، فمنذ أن بدأ يفهم الحياة، وكانت القضية الفلسطينية في عقله، موضحًا أن القضية الفلسطينية الآن في موقف صعب، لم يُسبق على مدى الـ70 عامًا الأخيرة، أن جاءت إدارة أمريكية بهذا الموقف الحاد جدًا ضد الفلسطينيين، مثل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن إدارة ترامب اتخذت مواقف في غاية الحدة مع الفلسطينيين، فعاقبت اللاجئين الفلسطيين، وامتنعت عن دفع تبرعات أو مساعدات اختياريه لهم، فضلًا عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك تقديمها مقترح لتسوية الأمور "خطة السلام".

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن خطة السلام الأمريكية تأخذ من الفلسطينيين كل شيء، ولا تُعطيهم أي شيء، وهي مرفوضة منه شخصيًا ومن الدول العربية، ومن الفلسطنيين ومن الجامعة العربية، وجاءت الكثير من التطورات في الفترة الأخيرة، مضيفًا: "الأخوة الفلسطينيين لديهم ضيق، وأنا متفهم ذلك، الجامعة العربية تأخذ موقف مؤيد بالكامل للقضية الفلسطينية".

وأوضح أن بعض الأصوات الفلسطينية تهاجم جامعة الدول العربية، وكذلك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لكن قرارات الأمانة، انعكاس للمواقف الجماعية للدول "مش بنخترع "، الأمين العامة والأمانة العامة، ليست فقط مسؤوليتها قضية فلسطين، "لنا التزام أيضا، للحفاظ على الجامعة العربية وفعاليتها في ظرف صعب، ووضع مأساوي".