أمين الجامعة العربية: أقصى ما يمكن نحققه بين الدول الأعضاء هو التنسيق

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه عندما تم إقرار ميثاق الجامعة العربية كان هناك فكرتين، الأولى فكرة تشهبة الاتحاد الأوروبي الحالي، حيث إن مؤسساته تُعد أجهزة فوق الأجهزة الوطنية، والفكرة الأخر أن يكون جهد تنسيقي للتنسيق بين الدول، واستقر الأمر على الشق والخيار الأخير وهو التنسيق.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن بهذا الأمر أصبح أقصى ما نرغب فيه أو نستطيع أن نحققه هو التنسيق ، فننسق بين مواقف عربية متنازعة أو متصارعة، ننسق فيهما بينهم ونلم شملهم ونجتمع سويا ونقرر امرًا، وهذا ضمن الاطار السياسي.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه في الاطار الثقافي والاقتصادي هناك منظومة ومجالس وزارية وهيئات عربية ومؤسسات، "فيه وكالات عربية تتحرك في مسال الجمارك والاقتصاد والتجارة والأمراض وربط الكهربائي وغيره.