تأييد حبس المتهمين بواقعة "العزبة المسحورة" في الدقهلية 15 يوماً

رفض قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية، بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، رفض الاستئناف المقدم من 3 متهمين بـ"السحر والشعوذة"، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "العزبة المسحورة"، وأمر باستمرار حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأيدت المحكمة قرارها السابق، الصادر يوم الأربعاء الماضي، بحبس كل من "سحر ح. ش."، وشهرتها "ظاظا"، وزوجها "السيد ط."، عامل زراعي، مقيمان بعزبة "عفيفي"، التابعة لقرية "الرحمانية"، دائرة مركز ميت غمر، و"إبراهيم"، مقيم بمحافظة الجيزة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة في أحد الأفراح بعزبة "عفيفي"، مما تسبب في حدوث إغماءات وهلاوس بين أهلية العروسين، كما قاموا بربط العريس ومنعه من الدخول بعروسته.

وكشفت التحقيقات أن أسرة العريس شكوا في أمر "سحر"، وشهرتها "ظاظا"، وزوجها، بعدما شاهد الأهالي أحد الدجالين يتوجه إلى منزلهما في ساعة متأخرة من الليل، واستمر بالمنزل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ورصد الأهالي أصوات غريبة تخرج من المنزل، فتوجهوا إليه وتمكنوا من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال دجل وشعوذة، وعثروا داخل الشقة على دماء، وبعض الأدوات التي تُستخدم في أعمال السحر، مما أثار حفيظة أهالي العزبة، ودفعهم لإشعال النيران في سيارة "الدجال"، وامتدت النيران إلى سيارة المتهمة وزوجها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى العزبة، وتمكنت من السيطرة على الحالة الأمنية وإعادة الهدوء إلى العزبة، كما تم إلقاء القبض على 8 أشخاص، بينهم شقيقا العريس، وخاله، ونجلا المتهم الثالث من الطرف الأول من زوجته الأولى، وشقيقاه، ووجهت النيابة إليهم تهمة إضرام النار في سيارتين.

وأكد المتهمون في أقوالهم أنهم تعرضوا للسحر والشعوذة، خلال حضورهم الفرح بالعزبة، ما تسبب في إفساد الفرح، وحدوث اغماءات وهلاوس بين المعازيم، نتيجة تقديم عصير "تمر هندي" مسحور لهم، وتم فض الفرح، كما لم يتمكن العريس من الدخول بعروسته، بسبب ربطه، وحدوث مشاحنات بين المعازيم وأهل العروسين بدون سبب.

واتهم أهالي العريس المتهمين الثلاثة بممارسة أعمال السحر لإفساد الفرح، ما تسبب في حدوث أمور جنونية، وأكدوا أنهم ظلوا تحت تأثير السحر، الذي وضعته لهم المتهمة "سحر"، الشهيرة بـ"ظاظا"، مؤكدين أنها وضعت لهم تعويذة في العصير، وكل من شرب منه أصيب بالجنون في تلك الليلة، على حد قولهم.