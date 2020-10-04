أبرزهم السقا ومنى زكي.. محمد هنيدي صانع نجومية الفنانين

ساهم الفنان محمد هنيدي بدور كبير في إبراز نجومية عدد كبير من نجوم الفن بعد أن أشركهم معه فى بطولة أعماله السينمائية منذ نهاية التسعينيات من نهاية القرن الماضي.

1998 قدم أحمد السقا ومنى زكي وهاني رمزي فى فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

1999 أعطى هنيدي البطولة للفنانة موناليزا في فيلم همام في أمستردام.

2002 قدم هنيدي كلا من ريهام عبدالغفور وأميرة نايف فى فيلم صاحب صاحبه.

2003 أعطى للفنانة لقاء الخميسي البطولة فى فيلم عسكر فى المعسكر.

2005 ساهم في نجومية دنيا سمير غانم بإشراكها في فيلم يا أنا يا خالتي.

2006 قدم بشرى في فيلم وش إجرام.

2009 ساهم في نجومية الفنانة شيري عادل في فيلم أمير البحار.

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، الفنان محمد هنيدي، في حلقة مميزة يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يتحدث محمد هنيدي خلال الحوار، عن الشهرة وأهم الأعمال التي قدمها، ورحلته في عالم الفن، بالإضافة إلى أبرز المشاهد التي يتذكرها في كواليس أفلامه، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

جدير بالذكر، أن برنامج "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي"، يبدأ أولى حلقاته يوم غد الأحد 4 أكتوبر، حيث سيذاع أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً.