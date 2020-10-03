اللاعبة هادية مرشحة "التنسيقية": أمتلك رؤية جديدة لدعم ذوي الإعاقة

قالت هادية حسني السعيد، لاعبة منتخب الطائرة، عضو لجنة اللاعبين فى الاتحاد الأفريقي، ومرشحة التنسيقية، إنها "خاضت مشوارا رياضيا طويلا، وشاركت في الأولمبياد لمرتين في 2008 و2012، وخاضت تجربة احتراف في فرنسا ولندن، وما زالت لاعبة في منتخب ريشة الطائرة للتأهل إلى طوكيو 2021، إضافة إلى عملها الأكاديمي مدرسا مساعدا في الجامعة البريطانية بمصر".

وأضافت لاعبة منتخب الطائرة، أنها سعيدة بانضمامها لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخطتها دائما تهتم بالشباب، مؤكدة أن لديها رؤية جديدة وشاملة تتعلق بالاهتمام أيضا بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت هادية حسني، إلى دورها المجتمعى في تقديم التدريب لذوي الهمم، إضافة لاهتمامها الرئيسي بالرياضة، قائلة: «طبعا اهتمامي الرياضي رقم واحد، إلى جانب بقية المجالات التي أشرت لها، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

"الوطن" تستضيف 10 من مرشحي "التنسيقية" في ندوة

و استضافت "الوطن" 10 من أعضاء ومرشحى "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، في ندوة، مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.

وتحدث المشاركون عن دور التنسيقية في دعم الشباب تحت مظلة واحدة من مختلف الاتجاهات، مستعرضين أهم ملامح الأجندة التشريعية التي سيتبنونها، حال فوزهم، وأيضا رؤيتهم لعدد من الملفات والقضايا السياسية.

وأكد الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، في الندوة، أن تجربة التنسيقية استطاعت أن تثبت نجاحها على مدار عامين، وتمكنت من ضم شباب متنوع من عدة توجهات على أرضية وطنية واحدة، خصوصا أنها تضم أطيافا من اليسار واليمين، وبينهم جميعا تنسيق رائع، واستطاعوا تجاوز أى تحدٍ، وهذه خطوة مهمة، وإضافة للحياة السياسية، لافتا إلى أن العديد منهم تُوجت مجهوداتهم بمهام جديدة، فخرج من بينهم 6 نواب للمحافظين، و5 بمجلس الشيوخ، و32 مرشحا فى انتخابات مجلس النواب، أغلبهم يخوض السباق على "القائمة الوطنية من أجل مصر".