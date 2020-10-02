تقرأ في "الوطن" غدا.. مرشحو وأعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب": نعيش عصر التمكين
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الوطن
07:37 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
تقرأ في عدد "الوطن"، غدا السبت، تفاصيل ندوة "الوطن" التي استضافت خلالها 10 من أعضاء ومرشحي "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.
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