تقرأ في "الوطن" غدا.. مرشحو وأعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب": نعيش عصر التمكين

تقرأ في عدد "الوطن"، غدا السبت، تفاصيل ندوة "الوطن" التي استضافت خلالها 10 من أعضاء ومرشحي "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.

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