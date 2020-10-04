"الشكاوى الحكومية الموحدة": حل 95% من المشكلات المقدمة

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، إنه وبعد رغبة الحكومة للتصدي للمشكلات الكبرى التي كانت تؤرق المواطنين لعقود من الزمن، تم الإعلان عن تدشين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للإبلاغ عن أماكن تركز المخلفات والقمامة، وتم استحداث "الواتس أب" كآلية من آليات المواطنين لتحديث المنظومة.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وخلال الـ24 شهر الماضيين لوحظ وجود تفاعل كبير ومشاركة إيجابية من كل المواطنين، وتم استقبال ما يقرب من 391 ألف رسالة وصورة، وتم ترجمة تلك الرسائل والصور في عدد 44 ألف شكوى وتم توزيعهم على كل المحافظات والوزارات المختصة بالنظر في مثل تلك الشكاوي، موضحا أن القاهرة احتلت المقدمة في عدد الشكاوى للمواطنين، وكانت الشكاوى ضمن اختصاص محافظة القاهرة وقامت المحافظة بإزالة الكثير من التراكمات التي امتدت لعشرات السنوات في بعض المناطق، وكانت تتمثل في مخلفات البناء والهدم.

وأكد أنه قد تم تجاوز نسبة الـ95% من الشكاوى التي تلقتها المنظومة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في بعض الحالات قبل التعامل معها، كما امتدت الشكاوى التي يرصدها المواطنين للمجاري المائية المختلفة من ترع ومصارف، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية تتحرك فور تقديم الشكوى من المواطن بشكل مباشر وسريع، كما يتم توثيق ذلك بصور قبل ووقت وبعد إزالة الشكاوى التي قدمها المواطنون.

وتابع: "ميمنعش أننا نلاقي في بعض الأحيان أسباب الشكوى بتتكرر مرة أخرى نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة أو بعض القصور، والمواطن بيعاود إرسال الموضوع مرة أخرى، وفي المرة الثانية بيتم إزالة أسباب الشكوى واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين أو من يصر على ارتكاب السلوكيات الخاطئة".

وفند: "أي حد يشوف منظر غير مرضي أو غير لائق يتواصل معنا فورا وإحنا بنوعد بسرعة التدخل لحل تلك الأزمات".