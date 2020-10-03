مجلس الوزراء يعيد مصريا عالقا بمطار إسطنبول لمصر: كان قادما من روسيا

رصدت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي مناشدة للحكومة المصرية من مواطن مصري عالق بمطار إسطنبول من أجل السماح بعودته إلى مصر.

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أشار خلاله إلى أنَّ المواطن المذكور كان قادماً من روسيا إلى مصر، عبر مطار إسطنبول، بعد انتهاء فترة السماح لتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أنَّه يعاني من ظروف قاسية بعد قضاء يومين بمطار إسطنبول.

وأوضح المصري، أنَّ لجنة الاستغاثات الطبية تواصلت على الفور بالتواصل مع مساعد وزير الطيران المدني باسم عبدالكريم، وعليه تواصلت وزارة الطيران المدني مع الراكب المصري ووالده، بعد التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، والسماح له بالعودة إلى أرض الوطن، كما استضافه مكتب مصر للطيران في إسطنبول، وكما قدم له كل التسهيلات لإنهاء إجراءات سفره وعودته إلى مصر على متن الشركة الوطنية مصر للطيران.

وتوجه المواطن المصرى بالشكر للحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الطيران المدني بشكل خاص، معرباً عن تقديره وامتنانه لما بذلوه من جهود لإعادته إلى مصر في اسرع وقت، وفق ما ذكره "المصري".