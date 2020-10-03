مستشار مجلس الوزراء: المصري العائد من إسطنبول تلقى فحوصات وعاد لمنزله

أكد الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أن مصر نجحت في تسهيل عودة المصري العالق في إسطنبول، موضحا أنه وصل إلى مصر ودخل الحجر الصحي وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وغادر إلى منزله.

وكانت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء رصدت عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مناشدة للحكومة المصرية من مواطن مصري عالق بمطار إسطنبول من أجل السماح بعودته إلى مصر.

وأَضاف "المصري" لـ"الوطن"، أن عودة المواطن المصري جاءت عقب استضافة مكتب مصر للطيران في اسطنبول له، وتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات سفره وعودته الى مصر على متن الشركة الوطنية مصر للطيران.

وأشار المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أنه جرى إجراء تحليل pcr، له وأظهرت نتيجة التحاليل أن حالته سلبية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حاليا مقيم في منزله، لافتًا إلى أن المواطن توجه بالشكر للحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الطيران المدنى بشكل خاص، معربًا عن تقديره وامتنانه لما بذلوه من جهود لإعادته الى مصر فى اسرع وقت.

وتوجه المواطن المصرى بالشكر للحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الطيران المدني بشكل خاص، معرباً عن تقديره وامتنانه لما بذلوه من جهود لإعادته إلى مصر في اسرع وقت، وفق ما ذكره "المصري".

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أشار خلاله إلى أن المواطن المذكور كان قادما من روسيا إلى مصر، عبر مطار إسطنبول، بعد انتهاء فترة السماح لتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا.

وكان المصري، أوضح أنَّ لجنة الاستغاثات الطبية تواصلت على الفور بالتواصل مع مساعد وزير الطيران المدني باسم عبدالكريم، وعليه تواصلت وزارة الطيران المدني مع الراكب المصري ووالده، بعد التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، والسماح له بالعودة إلى أرض الوطن، كما استضافه مكتب مصر للطيران في إسطنبول، وكما قدم له كل التسهيلات لإنهاء إجراءات سفره وعودته إلى مصر على متن الشركة الوطنية مصر للطيران.