عضو "التنسيقية": النائب يواجه عبئًا يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين

قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل عن حزب «حماة الوطن»، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب، إنه الأخيرة تضم الكثير من الشباب في جميع المجالات، مؤكدًا: "وشرف لي الانضمام لهذا الكيان الذي وجد صدى كبيرا في المجتمع، وحرك مياه الحياة السياسية الراكدة"، مشيراً إلى أنها تضم شبابا في كل المجالات الاجتماعية والسياسية والرياضية والثقافية، من مختلف الأطياف.

وأضاف زيدان، خلال ندوة "الوطن"، أن النائب يواجه ثقلا وعبئا يتعلق بدوره فى تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب دوره الأساسي التشريعي والرقابي، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بينهما في وقت واحد، خاصة فى ظل غياب المجالس المحلية، موضحا أن الشباب يضم فئة كبيرة من المجتمع، ويمثل أكثر من 50%، لكن لا تزال قطاعات عريضة في حاجة إلى عملية توعية وتثقيف سياسي.

"الوطن" تستضيف 10 من مرشحي "التنسيقية" في ندوة

واستضافت "الوطن" 10 من أعضاء ومرشحي "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، في ندوة، مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.

وتحدث المشاركون عن دور التنسيقية في دعم الشباب تحت مظلة واحدة من مختلف الاتجاهات، مستعرضين أهم ملامح الأجندة التشريعية التى سيتبنونها، حال فوزهم، وأيضا رؤيتهم لعدد من الملفات والقضايا السياسية.

وأكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، في الندوة، أن تجربة التنسيقية استطاعت أن تثبت نجاحها على مدار عامين، وتمكنت من ضم شباب متنوع من عدة توجهات على أرضية وطنية واحدة، خصوصا أنها تضم أطيافا من اليسار واليمين، وبينهم جميعا تنسيق رائع، واستطاعوا تجاوز أي تحدٍ، وهذه خطوة مهمة، وإضافة للحياة السياسية، لافتا إلى أن العديد منهم تُوجت مجهوداتهم بمهام جديدة، فخرج من بينهم 6 نواب للمحافظين، و5 بمجلس الشيوخ، و32 مرشحا في انتخابات مجلس النواب، أغلبهم يخوض السباق على "القائمة الوطنية من أجل مصر".