البرهان يدعو سلفاكير لزيارة السودان للاحتفال باتفاق السلام في الخرطوم

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لزيارة السودان للاحتفال مع الشعب السوداني باتفاق السلام في الخرطوم.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان - أن البرهان التقى مساء اليوم السبت بأمانة حكومة جنوب السودان، مع رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، حيث عبر البرهان عن شكر وتقدير حكومة وشعب السودان للجهود التي قدمها برعايته لسلام السودان.

كما أشاد البرهان بفريق الوساطة الذي لعب دورا كبيرا وبذل جهودا مقدرة استمرت لعام كامل حتى تحقق سلام السودان، الذي تم توقيعه اليوم في جوبا.

من جانبه، عبر رئيس جمهورية جنوب السودان عن سعادته بتحقيق السلام في السودان، موضحا أن السلام والاستقرار بالسودان يعتبر سلاما واستقرارا لجنوب السودان، وأن ماتحقق من سلام يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وعاد مساء اليوم إلى الخرطوم رئيس مجلس السيادة، بعد مشاركته في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة ومكونات الجبهة الثورية السودانية بجوبا.