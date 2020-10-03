عاجل.. مدبولي يشارك في توقيع اتفاق السلام السوداني الشامل اليوم

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مراسم حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني الشامل بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية السودانية، والذي تحتضنه العاصمة الجنوب سودانية جوبا.

وأعلنت دولة جنوب السودان، اكتمال التجهيزات للتوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الأطراف السودانية في جوبا.

وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، إن التوقيع النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، سيحضره رؤساء دول وحكومات في الإقليم والعالم العربي وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

كما يتوقع أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جورتيريش، كلمة بهذه المناسبة، عبر تقنية الفيديو، وذكر "قلواك"، في مؤتمر صحفي من جوبا، أمس الأول، أن الأطراف ستوقع على 6 بروتوكولات لإنهاء الصراع في السودان.

وكانت الأطراف السودانية قد وقعت على السلام بالأحرف الأولى في الثلاثين من أغسطس الماضي، بعد مفاوضات استمرت نحو عام.

وتوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى جوبا، أمس الجمعة؛ للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل، بين الحكومة السودانية ومكونات "الجبهة الثورية".

ويرافق "البرهان" إلى جوبا عضوا مجلس السيادة عائشة موسي ورجاء نيكولا، ومدير المخابرات العامة السوداني الفريق أول جمال عبدالمجيد، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي، ووالي ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن وراق.

وأكد مقرر لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من دولة جنوب السودان، ضيو مطوك، أنه سيكون هناك حضور دولي وإقليمي رفيع في التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية، و"الجبهة الثورية" (التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة)، في جوبا.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في بيان مساء أمس الجمعة، أن اجتماعا عقد في جوبا، ضم أعضاء الوفد الحكومي لمفاوضات السلام برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وقادة "الجبهة الثورية السودانية"، وأعضاء من لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة الدكتور ضيو مطوك، تم خلاله استعراض إجازة التفاصيل الأخيرة لبرنامج الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل.

وأوضح "مطوك"، أنه سيقام احتفال رسمي وشعبي بساحة الحرية، مشيرا إلى أن البرنامج المصاحب للاحتفال سيقام مساء بساحة "الشهيد الدكتور جون جرنج"، ويحتوي على ليلة غنائية وشعرية يشارك فيها العديد من الشعراء والفنانين من السودان وجنوب السودان، لعرض ثقافات البلدين المتنوعة.