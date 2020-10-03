أبو الغيط: قرار ضم إسرائيل لهضبة الجولان لا قيمة له ولو بعد 100 عام

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل ضمت هضبة الجولان السورية بقرار أحادي في عام 1981، مشيرا إلى أن تل أبيب حاولت التفاوض مع حافظ الأسد حين كان رئيسًا عام 1991 حول هضبة الجولان، ورفض الأسد بسبب رغبة إسرائيل في الاستحواذ على الجزء الأكبر من الهضبة.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن القضية الفلسطينية لا يجب أن تسقط من التركيز العربي وأنا مؤمن جدًا بهذا الكلام، كما أنه لا قيمة لضم إسرائيل للجولان السورية لأن الجامعة العربية لم تعترف بها فلا قيمة للضم ولو بعد 100 عام.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مطالبة أصوات فلسطينية بالانسحاب من الجامعة العربية يعتبرها "لحظة غضب"، موضحًا أن حقوق الشعب الفلسطيني من إسرائيل مشروعة، وهو يعلم جيدًا أن الفلسطينيين لن يستلسموا ، ويجب التحلي بالعقل والمناورة والمراوغة وكل ما هو جديد في المفاوضات دون التخلي اطلاقا عن الأسس في تحقيق الهدف.

وطالب أبو الغيط بانهاء الانقسام الفلسطيني باسرع وقت ممكن مع الانكار الذات، حيث إن استمرار الصراع الفلسطيني الداخلي يكون بالنسبة لإسرائيل شهر عسل ممتد ودائم، موضحًا أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، رغم أنه لا يرى فيه فهم عميق لأوضاع الإقليم، وقام بعمل "الربيع التدميري" في 2011، إلا أنه قبل أن يغادر السلطة بأيام في ديسمبر 2016 طالب بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية، "بس مشي بعدها بأيام"، بينما إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب اتخذت مواقف حادة للغاية مع فلسطين.