ويزو: عرض "اللوكاندة" أول ست كوم على المسرح الخميس المقبل

أعلنت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" عن عرض "اللوكاندة" أول ست كوم على المسرح اعتبارا من الخميس المقبل.

وكتبت ويزو "بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ابتداء من الخميس القادم والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحاني وسط البلد، اللوكاندة هى أول ست كوم بس على المسرح.. إيه الكلام دا هنشوف يوم الخميس إن شاء الله تشرفونا".

"اللوكاندة " بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركتي وورك شوب وسينرجي.

أشرف عبد الباقي يعرض له حاليا "صباحية مباركة" والتي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

ويقوم ببطولة المسرحية ثلاثة من نجوم مسرح مصر وهم: علي ربيع وأوس أوس وويزو، ويتولى مهمة الإخراج أشرف عبدالباقي.

ويتمّ عرض المسرحية على مسرح "الريحاني" بمنطقة وسط البلد بعد التجديدات التي أجراها أشرف عبدالباقي على المسرح.

جدير بالذكر، أنَّ آخر مسرحيات أشرف عبدالباقي الذي قدمها على مسرح الريحاني هي مسرحية "جريمة في المعادي"، والذي قدم بها عددًا من الفنانين الشباب.

ونشر ربيع، صورة تجمعه بأبطال العرض، وعلق عليها قائلا: "ربنا يوفقنا إن شاء الله، نعمل لكم مسرحية جديدة جميلة بإذن الله، إخراج وإنتاج أستاذ أشرف عبدالباقي، بطولة الناس القمر اللي في الصورة، مسرحية صباحية مباركة يا عريس، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كمز".

وفاجأت مليكة ابنة الفنان علي ربيع والدها أثناء ختام أحد العروض لمسرحيةً "صباحية مباركة" بدخولها تحمل بوكيه ورد وعلق ربيع عبر إنستجرام قائلا: أحلى ورد جالي في حياتي "صباحية مباركة مستنيكم كل أسبوع في المسرح وشكرا يا أغلى جمهور".