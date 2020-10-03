البرهان يتعهد بعدم العودة مجددا للحرب في السودان

تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، السبت، بعدم العودة مجددا إلى الحرب، أو الحياد أبدا عن طريق السلام، وذلك على هامش توقيع اتفاقية جوبا للسلام.

ووقعت الحكومة السودانية، السبت، وعدد من الحركات المسلحة اتفاق سلام تاريخيا يهدف إلى إنهاء عقود من الحرب قتل فيها مئات الآلاف من الأشخاص وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

ووقع الاتفاق باسم الخرطوم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ووقع أيضا ممثل عن الجبهة الثورية السودانية وآخرون من المجموعات المكونة للائتلاف.

وتتكون الاتفاقية من 8 بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع البدو الرحل والرعي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش السوداني ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.

لكن لم ينخرط في مفاوضات السلام فصيلان رئيسيان هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ما يعكس الصعوبات التي تواجهها عملية السلام.

وتعهد رئيس مجلس السيادة بأن لا رجعة للحرب وعدم الحياد عن طريق السلام، وأكد عزم الحكومة علي تنفيذه كاملا في كل المسارات من حيث الترتيبات الأمنية والقضايا السياسية والاقتصادية .

وخلال كلمته على هامش حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام، جدد البرهان تطلع السودان لدعم المجتمع الدولي لرفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال إن ما تحقق من إتفاق يعد دافعا ومحفزا للجميع للوقوف مع السودان لرفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعقوبات واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على وحدته.

وهنأ البرهان الشعب السوداني بتوقيع السلام ودعا للمحافظة عليه بمضاعفة الإنتاج وتعميق روح التعايش لتحقيق شعارات الثورة حرية سلام وعدالة.

وقال: "نتائج اتفاق السلام تعتبر دعماً للفترة الانتقالية ولروح ودماء الشهداء وتوسيع قاعدة المشاركة والانتقال السلس نحو دولة العدالة والمواطنة والديمقراطية".

وأوضح أن الاتفاق مسنود بتأييد الشعب السوداني وهو ما يعزز فرص نجاحها غير أنه قال إنها لن تكتمل الا بانضام الحلو وعبدالواحد الذي نأمل أن يكون قريبا.