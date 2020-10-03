فيديو.. زينة تظهر باسمها الحقيقي وسام رضا في مسرحية "جزيرة القرع"

نشرت الفنانه زينة، فيديو قديم من أولى عروضها المسرحية "جزيرة القرع"، قبل تغيير اسمها من وسام رضا لزينة.

وعلقت زينة على الفيديوعبر إنستجرام قائلة: "كنت بطلة مسرحية جزيرة القرع، وأنا في تانية ثانوي، ودول أصحابي كنا صغيرين بس كانت أحلامنا كبيرة، وكان إخراج: رامي إمام، وبطولة تامر عبدالمنعم وخالد سرحان وأمينة وأنا وشيماء شعبان".

وأضافت: "كان أستاذ عادل إمام كل يوم يجيي العرض، كان أنجح العروض اللي اتعملت على مسرح الهناجر بدار الأوبرا، كانت أيام حلوه أوي، قبل ما الدنيا تشرسني"

وتعرضت نسرين رضا شقيقة الفنانة زينة، إلى وعكة صحية حادة، نقلت إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.وعانت "نسرين" من نزيف في المخ، حيث داهمتها الآلام منذ فترة دون أن تعرف سببًا واضحًا لهذا الألم حتى جرى اكتشاف الأمر بعد زيادة الأعراض، ووضعت تحت الملاحظة في العناية المركزة، للاطمئنان عليها.

و طلبت الفنانة زينة من جمهورها عبر حسابها على انستجرام، الدعاء لشقيقتها نسرين والتي تجري عملية ثانية.

وكتبت زينة: "ادعوا لأختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة بإذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها الطف بيها وبينا يا رب، يا رب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لأولادها القمرات يا رب".