"الجنح" تؤيد تغريم شقيقي "زينة" بتهمة التعدي على أحمد عز

قال المحامي أشرف عبدالعزيز، دفاع الفنان أحمد عز، في تصريح للوطن إن محكمة جنح مستأنف العلمين، قضت بتغريم شقيقة الفنانة زينة، لإدانتها بالتعدي على موكله، داخل فندق بالساحل الشمالي، أغسطس العام الماضي.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن المحكمة أيدت تغريم شقيقها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، مع إلزام كل منهما بدفع 10 آلاف جنيه وواحد للفنان أحمد عز على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ونظرت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين، على حكم أول درجة الذي يقضي بحبس الأولى لمدة 6 أشهر وتغريمها فضلا عن تغريم شقيقها، حيث قضت بتغريمهما وإلغاء حكم الحبس.