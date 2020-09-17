تأييد براءة أحمد عز من التعدي على شقيقة زينة

قال المحامي أشرف عبدالعزيز، إن محكمة جنح مستأنف العلمين قضت اليوم، بتأييد حكم براءة موكله الفنان أحمد عز من اتهامه بالتعدي على زينة وشقيقتها داخل فندق بالعلمين.

أضاف عبد العزيز، في تصريح لـ"الوطن"، "احنا راضيين تمام الرضا".

وترجع وقائع القضية لشهر أغسطس العام الماضي عندما شهد أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح تبادلا للسباب بين الطرفين وقام أحمد عز بتحرير محضر في شرطة السياحة اتهم فيها شقيقة زينة وشقيقها بسبه وقذفه أثناء جلوسه بالفندق وأدلى بأقواله في النيابة آنذاك.

وحررت شقيقة زينة أيضا محضرا اتهمت فيه "عز" بالسب والقذف وقدم كلا منهما أدلته للنيابة أثناء التحقيق معهما وأخلت النيابة سبيلهما واستمرت التحقيقات حتى انتهت إلى قرار إحالتهما للمحاكمة أمام الجنح بتهمة السب والقذف، وصدر حكم اول درجة ببراءة عز، وتم تأييده اليوم.