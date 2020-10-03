نقل 70 حالة جديدة من معازيم "الفرح المسموم" بالبحيرة للمستشفى

استقبل مستشفى المحمودية المركزي، بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، 70 حالة جديدة من المشاركين في حفل زفاف "عزبة الفار"، التابعة لمجلس قرية "فيشا"، بمركز المحمودية، والذين أصيبوا بنزلة معوية عقب تناولهم وجبة طعام خلال الحفل، ليتجاوز عدد الحالات التي استقبلها المستشفى على مدار 3 أيام، 300 حالة.

وخلال اليوم الأول للواقعة، أمس الأول، تم نقل ما يزيد على 100 شخص مصابين بأعراض "تسمم غذائي"، بعد تناولهم وجبة "كفتة"، أثناء حضورهم حفل زفاف بقرية "عزبة الفار"، بدائرة مركز المحمودية، إلى المستشفى المركزي للعلاج، قبل أن يرتفع عدد المصابين إلى 230 حالة، ثم ارتفع العدد مرة أخرى، مساء اليوم، ليصل إلى 300 مصاب.

وتلقى مدير أمن البحيرة، اللواء محمد والي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحمودية بوصول نحو 100 شخص إلى المستشفى المركزي، مصابين بحالة إعياء شديدة، وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين تناولوا وجبة "كفتة"، أثناء حضورهم حفل زفاف في قرية "عزبة الفار"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة لـ"الوطن" إن معظم الحالات، التي استقبلها مستشفى المحمودية المركزي، من المشاركين في حفل زفاف "عزبة الفار" ليست مصابة بـ"التسمم"، بل حضر غالبيتهم للمستشفى، بعد شعورهم بأعراض الإصابة بنزلات معوية، بسبب الإيحاء لأنفسهم بالإصابة، بعد تسجيل حالات "تسمم غذائي" بالفعل بين عدد من المعازيم الذين حضروا الفرح.