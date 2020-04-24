اسم على مسمى.. "نجاة" فتاة من حالة تسمم في بني سويف

أصيبت فتاة حاصلة على دبلوم باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولها وجبة لانشون بها سم فئران عن طريق الخطأ، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلت لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية، والتي حولتها إلى معهد السموم بالقاهرة.

وتلقى مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، إخطارا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول "نجاة.م.ف" 22 عاما، حاصلة على دبلوم، ومقيمة مساكن الجهاز دائرة القسم، مصابة باشتباه تسمم غذائي ادعاء تناول مبيد حشري، والحالة العامة دون متوسطة، ونقلت إلى معهد السموم في القاهرة.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها الرائد أحمد النبوي رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، إن المصابة تناولت وجبة لانشون مضاف إليها سم فئران بالخطأ وشعرت بعدها بحالة إياء شديد.

كما تبين من التحريات أنه بسؤال والد المصابة، قرر تناول ابنته وجبة لانشون مضاف إليها سم فئران عن طريق الخطأ، عقب ذلك شعرت بحالة إعياء شديد ونقلت إلى المستشفى ولم يتهم أحدا، ونفي الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.