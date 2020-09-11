سموم جامعة بنها: أنقذنا 232 حالة تسمم خلال شهر

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بجامعة بنها، بقيادة الدكتورة نرمين عدلى مدير المركز، تقرير المركز عن شهر أغسطس الماضي، للحالات المصابة التي جرى استقبالها خلال الشهر الماضي، نتيجة اختناق بالغاز، وتسمم بالمبيدات الحشرية، والمخدرات، ومشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

وأكد التقرير الشهرى لمركز السموم بجامعة بنها، أن إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها الشهر الماضي 232 حالة تسمم تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، وأضاف التقرير أن ٥٠ ٪ من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالى 121 حالة، وجاء بعدها في الترتيب تناول المواد الكاوية "البوتاس" بإجمالى 51 حالة، ثم المبيدات الحشرية بإجمالى 27 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر وإتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا للتسمم، موضحًا أن باقى الحالات تنوعت بين 15 حالة مخدرات، و11 حالة تسمم غذائي، و5 حالات مشتقات بترولية، وحالة اختناق غاز، وحالة لدغ حشرات.