عضو "التنسيقية": مثلث التنمية الشاملة يخدم المواطن فى جميع الملفات

قال أحمد فتحي، المدير التنفيذى لمؤسسة "شباب القادة"، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنمية الشاملة جزء من بناء حقيقي للدولة، وهو الأمر الذى انتهجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مثلث التنمية يقوم على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وجميع الملفات التي تخص المواطن تدخل فى نطاقه، سواء صحة أو تعليم أو خدمات.

وأضاف "فتحى"، خلال ندوة "الوطن"، أن الأسلوب الجديد الذى يتبع هو عمل التقييمات الإلكترونية للشباب، لتحديد المجال الذى يناسبه، وماذا يستطيع أن يقدم في اللجان النوعية، مؤكدا أن العمل داخلها على أفضل وجه، منوها إلى امتلاك "التنسيقية" مدربين لهم خبرات كبيرة، ويعملون على نقل الخبرات لأكبر عدد ممكن من الشباب.

"الوطن" تستضيف 10 من مرشحي "التنسيقية" في ندوة

و استضافت "الوطن" 10 من أعضاء ومرشحي "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في ندوة، مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.

وتحدث المشاركون عن دور التنسيقية في دعم الشباب تحت مظلة واحدة من مختلف الاتجاهات، مستعرضين أهم ملامح الأجندة التشريعية التى سيتبنونها، حال فوزهم، وأيضا رؤيتهم لعدد من الملفات والقضايا السياسية.

وأكد الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، في الندوة، أن تجربة التنسيقية استطاعت أن تثبت نجاحها على مدار عامين، وتمكنت من ضم شباب متنوع من عدة توجهات على أرضية وطنية واحدة، خصوصا أنها تضم أطيافا من اليسار واليمين، وبينهم جميعا تنسيق رائع، واستطاعوا تجاوز أى تحدٍ، وهذه خطوة مهمة، وإضافة للحياة السياسية، لافتا إلى أن العديد منهم تُوجت مجهوداتهم بمهام جديدة، فخرج من بينهم 6 نواب للمحافظين، و5 بمجلس الشيوخ، و32 مرشحا فى انتخابات مجلس النواب، أغلبهم يخوض السباق على "القائمة الوطنية من أجل مصر".