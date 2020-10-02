تنسيقية شباب الأحزاب: احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر تؤكد وعي المصريين

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصدق وأرق التهاني لجموع الشعب المصري؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيد، والتي حققها رجال القوات المسلحة، فى يوم مجيد خالد، سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر، بقواته المسلحة ورجالها.

وأكدت التنسيقية، في بيان لها، اليوم، أن نزول جموع المواطنين في شوارع المحافظات المختلفة، يدل على وعي الشعب المصري وفخره بدولته، وتأكيده الدائم على حمايتها وحماية سيادتها، موضحة أن هذا الوعي لا يزال الدرع الاستثنائي الذي يميز هذا الشعب، الذي يعشق تراب هذا الوطن، ويضع أمنه واستقراره ورفاهيته أولوية قصوى قبل أي مصلحة شخصية.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب، على أن هذا الوعي هو الذي يميز أصالة الشعب المصري عن باقي الشعوب؛ لفهمه العميق للدولة، وحماية سيادتها والحفاظ على كرامتها وعزتها.

وأضافت التنسيقة، أن هذا النصر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، بما قدموه من تضحيات وبطولات، وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبه رمل من الأرض المقدسة، ولا تسامح فى استرداد سيادتنا على أراضينا.

واختتمت التنسيقية بيانها: "فتحية خالصة من القلب لكل جندى استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أراضى الوطن.. تحية لمن قدموا حياتهم فداء لأرض هذا الوطن وتحية لجنودنا البواسل وأبطالنا في كل جبهة وكل ميدان.. العزة لمصر وطننا الحبيب، الذي لا تضاهي شئ أمام عزة الدفاع عنه وحمايته".