عضو "الشيوخ": مرشحونا على "القائمة الوطنية" جاءوا بـ"جهدهم وأفكارهم"

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه «أول طيار مصرى يحصل على شهادة السلامة الجوية، والأصغر فى لجنة تحقيق المخاطر فى مصر للطيران، وعضو بالشيوخ»، مضيفاً أنه «فخور بكونه مؤسساً فى التنسيقية لتميزها بسبب تنوعها».

وأضاف القط، خلال ندوة الوطن: «نحن دائماً نقول سياسة بمفهوم جديد، ولدينا 2 من الزملاء يتنافسان بدائرة واحدة، فنحن نريد عمل شكل جديد للحياة السياسية، ومن ضمنها أن المنافسة تكون شريفة وبالإمكانيات والخبرات والأفكار وليس بأى شىء آخر»، مؤكدا أن كل مرشحى التنسيقية فى القائمة الوطنية أو الذين وصلوا إلى مجلس الشيوخ أو بعض المناصب التنفيذية، حققوا ذلك بمجهوداتهم وأفكارهم، وليس بأى عوامل أخرى.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «هذا أكبر رد على الأكاذيب واللغط الذى يثيره البعض من مروجى الشائعات الذين يحاولون الوقيعة وتعطيل مسيرة الوطن، فهؤلاء الشباب ممثلون بمجهودهم فقط، واستطاعوا العمل معاً بتناغم وكفاءة خلال فترة قصيرة».

"الوطن" تستضيف 10 من مرشحي "التنسيقية" في ندوة

و استضافت "الوطن" 10 من أعضاء ومرشحى «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في ندوة، مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.

وتحدث المشاركون عن دور التنسيقية في دعم الشباب تحت مظلة واحدة من مختلف الاتجاهات، مستعرضين أهم ملامح الأجندة التشريعية التى سيتبنونها، حال فوزهم، وأيضا رؤيتهم لعدد من الملفات والقضايا السياسية.

وأكد الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، في الندوة، أن تجربة التنسيقية استطاعت أن تثبت نجاحها على مدار عامين، وتمكنت من ضم شباب متنوع من عدة توجهات على أرضية وطنية واحدة، خصوصا أنها تضم أطيافا من اليسار واليمين، وبينهم جميعا تنسيق رائع، واستطاعوا تجاوز أى تحدٍ، وهذه خطوة مهمة، وإضافة للحياة السياسية، لافتا إلى أن العديد منهم تُوجت مجهوداتهم بمهام جديدة، فخرج من بينهم 6 نواب للمحافظين، و5 بمجلس الشيوخ، و32 مرشحاً فى انتخابات مجلس النواب أغلبهم يخوض السباق على "القائمة الوطنية من أجل مصر.