تأييد الحكم بعودة 17 مرشحاً لسباق انتخابات النواب في البحيرة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الاستئناف على الطعون المقدمة من قبل عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، وأيدت وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات باستبعاد 17 مرشحاً على المقاعد الفردية، وأمرت بتنفيذ الأحكام دون إعلان.

وقضت محكمة القضاء إلإداري بعدم قبول الدعاوى المقدمة من كل من "صبري عمر يوسف عمار"، و"شكري سمير عطية محمود"، بالإضافة إلى رفض دعاوى 5 آخرين من المستبعدين من الترشح بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وتضمن الحكم الصادر عن المحكمة وقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات باستبعاد كل من "عبد الصادق محمد علي"، و"ممدوح عبد السميع جاب الله"، و"محمد سمير عبد الشفيع بلتاجي"، و"محمد محمد حلمي قاسم"، و"صلاح مسعود محمد فضل الله"، و"محمد عبد الوهاب محمد"، و"عماد فؤاد محروس ناصف"، و"محمد هاني عثمان الحناوي"، و"محمود إبراهيم سعيد أحمد"، و"حمدي إبراهيم الحناوي"، و"جمال الدين حامد أحمد"، و"محمد نور الدين الصاوي"، و"عبد السلام عريف محمود"، و"محمد يوسف حسن علي"، و"خالد عبد المولى عبد الرازق"، و"محمد عبد الله عبد السلام غنيم"، و"رضا مصطفى ندا عبد السلام".

وأعلنت لجنة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية، أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم 200 مرشحاً، في عدد 9 دوائر بالنظام الفردي، يتنافسون على 18 مقعداً، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.

وكانت محكمة دمنهور الابتدائية، برئاسة المستشار علي مكرم إبراهيم، قد فتحت أبوابها لاستقبال المرشحين المحتملين لمجلس النواب، وتم تخصيص ممر أمام المحكمة لدخول المرشحين، وذلك لمنع التكدسات والزحام، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية المقررة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، كما تم إقامة مخيم أعلى سطح المحكمة، لاستقبال المرشحين المحتملين.