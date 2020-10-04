مدير مستشفى المحمودية: 50% من حالات تسمم معازيم الفرح "وهمية"

قال الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية، إن قرابة 150 مواطنا من قرية "الفار"، بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، أصيبوا بحالة تسمم متوسطة وبسيطة، بعدما تناولوا وجبة عشاء فى حفل زفاف بالقرية يوم الأربعاء الماضى، مؤكدًا أن 280 حالة ترددوا على المستشفى منذ يوم الخميس وتم رفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفى.

وأضاف "القلفاط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن حالة التسمم تظهر بعد ساعتين من تناول الأكل الملوث، بينما المواطنين في القرية جاؤوا إلى المستشفى يوم الخميس رغم أنهم تناولوا الطعام في "الفرح"، يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن الحالات كانت متوسطة وبسيطة.

وتابع: "50% من الحالات كانت حالة وهمية".

كان مستشفى المحمودية العام، أعلن استقبال 100 شخص، ادعاء تسمم غذائي، عقب تناول وجبة "كفتة" في حفل زفاف بقرية "الفار" التابعة لدائرة المركز، وجرى نقل المصابين لأقسام المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول 100 شخص إلى المستشفى المركزي، مصابين بحالة إعياء شديد.

بالانتقال وبالفحص تبين أن المصابين تناولوا وجبة "كفتة" بحفل زفاف في قرية "الفار" ما أدى الى إصابة بعضهم بحالة إعياء شديدة، فيما ذهب الباقون للاطمئنان على أنفسهم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.