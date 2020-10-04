إحالة طعن ضياء الدين داوود على استبعاده من الانتخابات لدائرة الموضوع

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من النائب البرلماني السابق ضياء الدين داوود على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية 2020، وإحالته لدائرة الموضوع بجلسة الأحد.

وقدم ضياء الدين داوود، طعنا صباح أمس أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد صدور حكم ضده باستبعاد ترشحه في الانتخابات، لعدم تقديمة إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته، وكذلك الصفة الحزبية الخاصة به.

وكانت محكمة القضاء الإداري برأس البر أصدرت حكما مساء أمس باستبعاد ضياء الدين داوود، المرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولى ومحمد سامي سليمان مرشح الفردي بالدائرة الأولى عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك لعدم تقديمهما ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.