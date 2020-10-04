عبدالغفار عن سبب تدشين الجامعات الدولية: "الاستفادة من سياحة الطلاب"

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية ليست هادفة للربح، أي أن ما ينتج من إيرادات ومصروفات منها يعاد ضخها لاستدامة المشروع.

وأضاف عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "مفيش حاجة في الدنيا اسمها تعليم مجاني، في حاجة اسمها حد بيدفع فاتورة التعليم، وبالنسبة إلى الجامعات الحكومية، الدولة هي اللي بتدفع تمن التعليم من دافعي الضرائب".

وتابع، أن كل طالب موجود في جامعة حكومية يحصل على منحة من الدولة بقيمة، سواء أكان يدرس هندسة أو طب أو آداب أو آثار أو سياحة، مشيرًا إلى وجود 30 ألف طالب مصري يدرسون في الخارج، ما جعل الرئيس السيسي يوجه بإنشاء جامعات دولية، وسيحصل الطلاب منها على شهادة من الجامعة المصرية وليست شهادة مصرية.

وأردف: "تدشين هذا النوع من الجامعات متوقف على تفاصيل كثيرة مثل مكاتب المحاماة واطمئنان الدول الأجنبية على الاستقرار السياسي والاقتصادي ومستوى الجودة، وجرى تأسيس جامعات في العاصمة الإدارية الجديدة، ويحصل الطلاب على شهادات من هناك، وهناك أعضاء هيئة تدريس من الخارج يدرسون في الجامعات".

وأوضح، أن السنتين المقبلتين ستشهدان تدشين 4 جامعات أهلية مثل London school of economics، مشيرًا إلى أنه جرى إحالة الأوراق الخاصة بتدشينها إلى مجلس الوزراء: "الهدف من الجامعات الأجنبية هو استقطاب وافدين أجانب من نيجيريا واستقطاب طلاب مصر من الخارج ورفع مستوى المنافسة ما يرفع من قيمة التعليم بشكل عام".

ولفت، إلى أن مصر بها 80 ألف طالب وافد، مؤكدًا أن حركة الطلاب على مستوى العالم بالملايين وبالتالي يجب أن تستفيد مصر من سياحة التعليم التي لا تقل عن السياحة العادية، ليرد عليه مقدم البرنامج، قائلًا: "بريطانيا بتعمل مليارات كل سنة".