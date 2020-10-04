طبيب عن "حساسية البيض": سببها رد فعل المناعة.. وأعراضها التهاب وقيء

أعلنت وزارة الصحة في الآونة الأخيرة، توفر مصل الإنفلونزا الذي يقي تمامًا من الإصابة بالمرض الذي يعاني منه عدد كبير من المواطنين، خاصة خلال فصل الشتاء، ومع ذلك توجد حالات يجب عليها تجنب الحصول على المصل، حتى لا يسبب لهم أي أضرار، وعلى رأسهم مرضى "حساسية البيض".

وأوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن مرضى حساسية البيض ممنوعون من الدواء، نظرًا لأن الفيروس في الأساس يتم زرعه على البيض حتى يُستنتج منه اللقاح، مؤكدًا في الوقت ذاته على وجود بديل، لأن هناك أمصالا تعتمد تغذيتها على البيض، وهؤلاء يتوفر لهم أمصال خاصة، معدة بشكل صناعي، ليس لها آثار جانبية.

طبيب مناعة: يجب ابتعاد مرضى حساسية البيض عن تناوله.. وغالبا تصيب الأطفال

ومن جانبه قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ المناعة والكبد والأمراض المعدية بطب قصر العيني، إن حساسية البيض هو مرض يأتي لأفراد بعينهم، نتيجة رد فعل مفرط من الجهاز المناعي، بعد تعرفه على أحد بروتينات البيض عن طريق الخطأ على أنه بروتين ضار.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أنه عقب تعرف المناعة على البروتين على أنه ضار، ترسل إشارة لإطلاق "الهستامين" وغيره من المواد الكيماوية التي تسبب علامات الحساسية وأعراضها.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أن أعراض ذلك المرض، تتلخص في التهاب الجلد، واحتقان الأنف، ورشح الأنف والعطس وأيضًا غثيان وقيء وسعال وضيق في الصدر، فيما نوه أن تلك الأعراض تختلف من شخص إلى آخر وغالبًا ما تصيب الأطفال وعادةً تحدث بعد التعرض للبيض بوقت قريب.

كما شدد على أنه يجب ابتعاد مرضى حساسية البيض عن تناوله أو أحد الأطعمة التي تطهى بواسطته، ويجب تخي الحذر عند تناول الطعام في الخارج من هذا الشأن حتى لا يتعرض المرء لخطر مفاجىء.