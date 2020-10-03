أخصائي مناعة: مصل الإنفلونزا الجديد خطر على مرضى حساسية البيض

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن لقاح الإنفلونزا، المعلن عنه من قبَل وزارة الصحة يقي تمامًا من الإصابة بمرض الإنفلونزا، ولا يسبب أي أضرار لمن يتعاطاه حتى ولو للمرة الأولى، بالإضافة إلى المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر و الضغط و فيروس سي.

وتابع عقبة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المصل ضار جداً على المصابين بحساسية "البيض"، مؤكداً أن المصل من الممكن أن يصيبهم بالحساسية المفرطة، لأن الفيروس في الأساس يتم زرعه على البيض حتى يُستنتج منه اللقاح.

وأكد أن المصل يقي المواطنين من الإنفلونزا الفترة الحالية، ويمنع حدوث مضاعفات منها، موضحًا أن الأعراض الجانبية للمصل، ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وكذلك حكة بسيط موضع التطعيم.

وكانت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" أعلنت عن توافر اللقاحات الثلاثية والرباعية من تطعيم الإنفلونزا الموسمية خلال فروعها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مقابل 170 جنيهاً، والبالغة 13 فرعاً بالإضافة إلى المركز الرئيسي في العجوزة وهى:

1- فرع الإسكندرية بلوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

2- فرع 6 أكتوبر بمستشفى الوادي بجوار الحصري من 10صباحًا وحتى 4 عصرًا.

3- فرع الشروق بمستشفى نور الشروق من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

4- فرع المطار بالصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

5- فرع المعادي داخل نادي المعادي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

6- نادي الزهور بمدينة نصر من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

7- نادي الزهور بالتجمع الخامس من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

8- بتروسبورت داخل نادي القطامية الرياضي التجمع الخامس المستشفى الجوي بشارع التسعين من 9 صباحاً وحتى 8 مساءً ما عدا الجمعة من 10 صباحا ًوحتى 4 مساءً .

9- نادي الطيران بـ 14 شارع أحمد فؤاد سانت فاطيما مصر الجديدة القاهرة من 9 صباحًا وحتى 8 مساءً عدا الجمعة من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

10- كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام.

11- داندي مول بالكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج من 10 صباحًا إلى 8 مساءً

12- الرحاب فيلا 102 و103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب مجمع العيادات التخصصية.

13- نادي القضاة بشارع عبد العزيز آل سعود خاص بأعضاء النادي.