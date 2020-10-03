أستاذ مناعة: مصابو حساسية البيض يجب ألا يحصلوا على تطعيم الإنفلونزا

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية في الوقت الحالي مهم للغاية، ويجب على الجميع الحصول عليه؛ بسبب تزامنه مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مستنكرًا الشائعات التي دارت حول هذا التطعيم.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الفئة الوحيدة التي يجب ألا تحصل على هذا التطعيم هم الذين يعانون من حساسية البيض، أو من حصلوا عليه في وقت سابق، وسبب لهم حساسية، موضحا أن هناك بعض الأنواع الأخرى لهذه الفئات.

وشدد أستاذ المناعة، على أن الحصول على التطعيم يزيل الالتباس بين الإصابة بفيروس كورونا، والإنفلونزا.

وعن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا، أشار "مصباح"، إلى أنه حقن بعقار تجريبي، يعتمد على الأجسام المضادة لفيروس كورونا، معربا عن اندهاشه من أن هذا العقار لم يُجرب إلا على حوالي 270 شخصا، متابعًا: "وهذا الأمر غريب إلا إذا كان هناك أمورا لا نعرفها، ولم يعلن عنها، موضحا أنهم يبررون هذا الأمر بأن هذا العقار لا يجعل الحالة تسوء أكثر".

يذكر أن الأيام الماضية شهدت ظهور العديد من الشائعات بشأن مصل الإنفلونزا الرباعي، والذي نصح الكثير من الأطباء بالحصول عليه خلال فصل الشتاء، وتداول مقطع صوتي يحذر من تعاطيه، ويزعم أنه لا يجب الحصول عليه إلا لمن يحصلون عليه كل عام، ومن يحصل عليه لأول مرة سوف يصاب بالحساسية، الأمر الذي نفاه الأطباء وأساتذة المناعة.