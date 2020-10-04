رحلة جمال يوسف مع المرض حتى الشفاء.. 35 جلسة إشعاع وبكاء على الهواء

أعلن الفنان جمال يوسف تعافيه من مرض السرطان بعد ظهور نتيجة أشعة المسح الذري، مساء أمس السبت، والتي كان قد أجراها، الخميس الماضي، داخل إحدى الجهات المتخصصة.

ويستعرض "الوطن" في التقرير التالي، رحلة جمال يوسف من المرض حتى الشفاء

إعلان المرض و35 جلسة إشعاع خلال شهرين وبكاء على الهواء

في بداية شهر سبتمبر الماضي، أعلن المخرج تامر حمزة، أن الفنان جمال يوسف يعيش في حالة مرضية صعبة منذ عدة أشهر، دون أن يوضح نوع المرض.

وعلمت "الوطن" عقب ذلك أن الفنان جمال يوسف يعاني من سرطان في البلعوم، وأنه يرقد في أحد مستشفيات القاهرة، وفي حالة متأخرة.

وكشف الفنان جمال يوسف تفاصيل حالته الصحية بعد ثبوت إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وقال يوسف، لـ "الوطن"، في أول تصريحات له عقب إعلان مرضه، إنه خضع لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وأضاف: اتجهت للدكتور تامر النحاس بعد ظهور نتيجة العينة، وأجريت جلسات العلاج الإشعاتي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وكشف يوسف إنه بعد إصابته بمرض سرطان البلعوم أخبره الطبيب الخاص به بأن 11% فقط من الناس هم من يتحملون المرض، "رقبتي ووشي كانوا محروقين من الإشعاع ووزني قل".

وتابع: "مكنتش بنام بالليل، وجيت في نص الجلسات قالي نوقف شوية علشان خاطر أنت مش هتستحمل وجسمك بدأ يضعف، وجيت قولت لمراتي أنا مش هكمل علاج تاني وهسيبها لقدر ربنا".

وبكى جمال يوسف، على الهواء خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أثناء تحدثه عن إصابته بسرطان البلعوم، "لقيت أحمد ابني دخل عليا الأوضة وأنا نايم وقولتله مش عاوز أتعالج، قالي أرجوك أنا عاوزك تتعالج وتقوم، أنا حاسس إن ضهري اتكسر من غيرك".

وأضاف يوسف، "لما ابني قالي الجملة دي أنا أتكسرت وبقيت بقول يارب، ومراتي قامت الصبح على أساس إني مش هروح الإشعاع وقولتلها لا أنا هروح، أنا عاوز أربي ولادي".

في هذه الفترة، كان يوسف يعيش في قلق كبير لاسيما أنه كان في انتظار إجراء أشعة مسح ذري نهاية الشهر الماضي، للتعرف على تأثير الجلسات على الورم، وهي التي كشفت عن شفاءه أمس.

فنانون دعموا جمال يوسف في رحلة مرضه

كان من أوائل الفنانين الذين دعموا يوسف في مرضه، كان الفنان محمد صبحي، حيث كان يتواصل يوميًا مع أبنائه عقب علمه بنبأ إصابته بمرض سرطان البلعوم، وعرض المساهمة في علاجه، حسبما قال يوسف نفسه.

أيضًا نقيب الممثلين أشرف زكي، حيث قال جمال يوسف إنه لم يتخلَ عنه في محنته الصحية، بحسب قوله، متابعًا: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وأيضاً إيهاب فهمي وعفاف رشاد".

وأوضح الفنان جمال يوسف، أن الفنانة نهال عنبر، بعد أن علمت بمرضه ظلت ترسل العلاج له عن طريق سائقها، "هما دول زمايلي الفنانين والناس اللي بتتكلم عن الفن والفنانين أحنا عيلة محترمة".

عرضت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، رسالة صوتية مسجلة للفنان إيهاب فهمي والفنانة نشوى مصطفى، يوجهان فيها الدعم للفنان جمال يوسف بعد إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وقال "فهمي": "ألف سلامة عليك يا جمال وإن شاء الله تقوم بسلامة وبصحة وأقوى وأحسن من الأول يارب، كلنا مستنينك وترجع للساحة الفنية وتشتغل وتنور الدنيا كلها، وإن شاء الله موهبتك الجميلة دي يمكن ربنا أذن لها في الوقت ده تنور أكتر وأكتر".

وتابع، "يارب نفرح في وقت قريب بشفاك التام، وحمدا لله على سلامتك مؤقتا، وواثق أن ربنا كرمه كبير أوي وهتقوم وهتبقي زي الفل".

من جانبها قالت الفنانة نشوى مصطفى "صباح الفل على زميلي وصديقي وأخويا الفنان جمال يوسف، وإن شاء الله تقوم بالسلامة ومعلش ده اختبار من ربنا وهتبقي زي الفل وهنرجع نشتغل تاني مع بعض وهنعمل أجمل مسلسلات وأنت فنان كبير ومحترم وأخ فاضل وصديق عزيز".

وأكملت، "كل الناس بتحبك يا جمال وكل الناس بتدعليك ربنا يقومك بألف سلامة".

رحلة شاقة تنتهي بالشفاء

وأعلن الفنان جمال يوسف تعافيه من مرض السرطان بعد ظهور نتيجة أشعة المسح الذري، مساء أمس السبت، والتي كان قد أجراها، الخميس الماضي، داخل إحدى الجهات المتخصصة.

وقال يوسف، لـ "الوطن"، في أول تصريح منه عقب شفائه: "قلبي هيقف من الفرحة، الحمد والشكر لله، مش ممكن أنسى دعوات الناس ودعم أهلي وأسرتي، جميلهم فوق رأسي من فوق، وكمان بشكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكل زملائي وأساتذتي علي دعمهم طوال فترة مرضي".