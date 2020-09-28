جمال يوسف: راضٍ بقضاء الله في نتيجة المسح الذري بعد يومين

قال الفنان جمال يوسف، إنه راضٍ بقضاء الله في نتيجة أشعة المسح الذري أيا كانت، حيث إن من المقرر أن يجريها أحد يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين، داخل أحد مراكز الأشعة الكبرى في القاهرة، بعد ثبوت إصابته بمرض سرطان البلعوم الأنفي قبل أشهر عدة.

وأضاف يوسف، لـ "الوطن"، أنه يدعو الله يوميًا أن يمن عليه بالشفاء كي يعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد، مشيرا إلى أن دعم أسرته له ودعوات الملايين له رفعت من روحه المعنوية، بحسب قوله.

وأوضح أنه ما زال متأثراً من جلسات العلاج الإشعاعي بعد خضوعه لـ 35 جلسة في مرحلة العلاج، حيث ما زال يعيش على تناول السوائل فقط كالماء واللبن لعدم قدرته على تناول الأطعمة، لكنه استدرك قائلاً: " بدأت أتحدث بشكل طبيعي بعدما أثرت الجلسات لفترة على أحبالي الصوتية".

كان جمال يوسف استقبل الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنانة لقاء الخميسي، داخل منزله، قبل أيام، لرغبتهما في الاطمئنان عليه.

وكشفت لقاء كواليس هذه الزيارة في تصريحات سابقة لـ"الوطن" مؤكدة أن يوسف انتهى من جلسات العلاج الكيميائي منذ شهر تقريبًا، مضيفة: "هذه الجلسات تسببت في عدم قدرته على تناول الأطعمة، لتأثر منطقة البلعوم وانغلاقها بشكل كامل، حيث كان يتعاطي المحاليل بديلًا للطعام".

وتابعت: بدأت حالته في التحسن بعد مرور شهر، حيث بدأ في شرب السوائل، والتمكن من الحركة داخل أرجاء المنزل، فضلًا عن سريان الطاقة في جسده، حيث من المقرر أن يُجري أشعة مسح ذري خلال الفترة المقبلة، وكلنا متفائلون خيرًا أن يكون الورم قد زال تمامًا ليستعيد عافيته من جديد.