جمال يوسف لـ "الوطن": أجريت أشعة المسح الذري.. وراضي بالنتيجة أيا كانت

قال الفنان جمال يوسف، إنه أجري أشعة المسح الذري، أمس الخميس، داخل إحدي الجهات المتخصصة، لمعرفة تأثير جلسات العلاج الإشعاعي التي خضع لها بعد ثبوت إصابته بمرض سرطان البلعوم الأنفي قبل أشهر عدة.

وأضاف يوسف، لـ "الوطن"، أن نتيجة الأشعة من المقرر ظهورها منتصف الأسبوع المقبل، مؤكداً على رضائه بالنتيجة أيا كانت لأنه شخص مؤمن بالله وبقضائه، بحسب قوله.

وشدد الفنان علي أنه ما زال متأثراً بدعوات الجمهور له بالشفاء، وقال: "بحس إن اللي عملته في حياتي بيتردلي دلوقتي، لأن عمري ما أذيت بني آدم، وده بان من كلام زمايلي عني، فأنا طول عمري في حالي، ومتحسش إني من الوسط الفني".

وتابع: "اشتغلت كتير مع أستاذ محمد صبحي، وأخدت أخلاقه العظيمة اللي الكل عارفها، فهو قيمة وقامة والكلام عنه مش هيوفيه حقه".

وكان يوسف قد كشف في تصريحات سابقة لـ "الوطن" عن خضوعه لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وأضاف: اتجهت للدكتور تامر النحاس بعد ظهور نتيجة العينة، وأجريت جلسات العلاج الإشعاتي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وتوجه يوسف بالشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي لم يتخلَ عنه في محنته الصحية، بحسب قوله، متابعاً: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وأيضاً إيهاب فهمي وعفاف رشاد".