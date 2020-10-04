أبو الغيط: إيران وتركيا وإسرائيل تسعى للقضاء على الجامعة العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تحاول لم شتات العالم العربي في شيء حازم قوي ذي تأثير لإنهاء الأزمات العربية، معترضا على دعوات القضاء على الجامعة العربية لأن الإنهاء يكون لصالح الذئاب الإقليمية التي ترغب في نهش العالم العربي.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن هناك قيادات تركية تقول على الجامعة العربية أن هذا جهاز عفن يجب إنهاؤه ومؤسسات إيرانية تطالب بنفسها الأمر وكذا إسرائيل، مؤكدًا أنه يجب منح الفرصة للجامعة من أجل إحيائها وإعطائها قوة و"سنان" لكي تستمر.

وتابع: " يحب تعديل ميزانيتها وإعادة هيكلتها وميثاقها لكن هناك دولا لم توافق على تعديل الميثاق الذي نرغب في وضع فيه حق المنع لأي طرف متوقف عن تسديد حصته أو لا يلتزم بالقرارات الجمعية عن الحضور أو أن يكون له صوت في الجامعة"، مشيرا إلى أنه تم البدء منذ 10 سنوات عبر لجان نوعية في الجامعة مضى عليها 10 سنوات لتغير الميثاق بالتعديل ولم يتم إنجاز الأمر.