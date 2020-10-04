400 ألف طالب كويتي يبدأون عامهم الدراسي "أون لاين"

بدأ أكثر من 400 ألف طالب، صباح اليوم، عامهم الدراسي الجديد في الكويت (أون لاين)؛ وذلك بعد توقف دام أكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووضعت وزارة التربية الكويتية، خطة لتنفيذ نظام التعلم عن بعد (أون لاين)؛ وحددت عدد حصص اليوم المدرسي للمرحلة الابتدائية بالصفوف (الأول ـ الثاني ـ الثالث) بواقع 4 حصص دراسية، تبدأ من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 4.50 مساء، على أن تكون مدة كل حصة 20 دقيقة، و4 حصص للمرحلة الابتدائية بالصفين (الرابع ـ الخامس)، تبدأ من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 5.30 مساء، على أن يكون زمن كل حصة 30 دقيقة.

‏وأضافت أنّه بالنسبة للمرحلة المتوسطة، يكون اليوم المدرسي مكونا من 4 حصص دراسية، تبدأ من الساعة 8 صباحا، وتنتهي الساعة 10.30 صباحا، بواقع 30 دقيقة للحصة الواحدة، أما المرحلة الثانوية، فسيكون عدد حصص الدوام المدرسي 4 حصص دراسية، تبدأ من الساعة 10.40 صباحا، وتنتهي الساعة 1.30 ظهرا، على أن يكون زمن الحصة الواحدة 35 دقيقة.

وأعلنت الوزارة الكويتية، خطة الدراسة وآلية التقييم لكل مرحلة؛ إذ خصصت 300 حصة لكل مرحلة تعليمية، على أن تكون نسبة التقييم من 100 لجميع المراحل.

وأوضحت أنّ نسبة الابتدائي ستكون موزعة على الحضور والالتزام بنسبة 20%، والمشاركة والتفاعل 30%، والتقييمات والممارسات 35%، والتقارير والأعمال والتكليفات 10%.

أما المرحلة المتوسطة، فذكرت الوزارة أنّ الحضور والالتزام 20%، والمشاركة والتفاعل 20%، والواجبات 20%، والتقييمات والممارسات 30% والتقارير والأعمال والتكليفات 10%، والمرحلة الثانوية فستكون 20% على الحضور والالتزام، و25% على المشاركة والتفاعل، و20% للواجبات، و30% للتقييمات والممارسات و5% التقارير والأعمال والتكليفات.