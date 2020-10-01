ضاحي يرسل برقية عزاء في أمير الكويت ويعزي رئيس اتحاد المهندسين العرب

أرسل المهندس هانى ضاحي، نقيب المهندسين، رسالة تعزية للشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت معزيا فيها باسم نقابة المهندسين المصرية دولة الكويت حكومة وشعب.

وقال ضاحى فى خطابه: تنعى نقابة المهندسين المصرية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت مشيرا أن سموه كان فخرا للعرب ورائدا للديموقراطية، لافتا أن برحيله فقد العالم العربى رمزا للسلام والحكمة والتسامح وقائدا للعمل الإنساني.

كما أرسل ضاحى أيضا خالص تعازى نقابة المهندسين للمهندس فيصل العجمى رئيس إتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين الكويتية.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى (مايو كلينك)، حتى أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الثلاثاء الماضي وفاته.

وولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مدينة الكويت عام 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

وتقلد مناصب رسمية ووزارية رفيعة المستوى، منها وزير الداخلية والدفاع، وفي يناير 2006، صدر أمر أميري بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عامًا، بعد حياة حافلة خط فيها إنجازات كبيرة في الدبلوماسية والعمل الإنساني.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.