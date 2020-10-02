فيديو.. أول صلاة جمعة لأمير الكويت بعد تولي الحكم: قاد سيارته بنفسه

نشرت جريدة الرأي الكويتية مقطع فيديو يتضمن لقطات للأمير الكويتي الشيخ نواف الأحمد، بعد أدائه لأول صلاة جمعة بعد توليه حكم البلاد عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد.

وظهر الأمير الشيخ نواف الأحمد في الفيديو، وهو يخرج من المسجد مرتديا الكمامة الطبية بعد صلاة الجمعة، ويقود سيارته بنفسه دون موكب أو حراسة.

فيديو/ سمو الأمير الشيخ #نواف_الاحمد يخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة ويقود سيارته بنفسه من دون موكب أو حراسة pic.twitter.com/jJ7OXpdSC6 — الراي (@AlraiMediaGroup) October 2, 2020

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى (مايو كلينك)، حتى أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الثلاثاء الماضي وفاته.

وولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مدينة الكويت عام 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

وتقلد مناصب رسمية ووزارية رفيعة المستوى، منها وزير الداخلية والدفاع، وفي يناير 2006، صدر أمر أميري بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عامًا، بعد حياة حافلة خط فيها إنجازات كبيرة في الدبلوماسية والعمل الإنساني.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.